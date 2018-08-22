Korkulan oluyor! İnfaz edilecek...

İnsan hakları örgütleri, Riyad yönetiminin ilk kez bir kadın aktivisti infaz etmeye hazırlandığını bildiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabista'ın Esra el Gamham adlı kadın aktivist için idam kararı verdiğini dünyaya duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan HRW Orta Doğu direktörü Sarah Leah Whitson, "Bütün idamlar dehşet verici ancak aktivist Esra Gamham'ı infaz çabaları canavarca. Kendisi daha önce hiçbir şiddet eylemiyle suçlanmadı" dedi.

Londra merkezli Suudi insan hakları grubu ALQST ise, dini mahkemenin idam kararını hafta başında verdiğini bildiriyor.



Riyad yönetimi, şimdiye kadar söz konusu kararla ilgili herhangi bir yorum yapmış değil.

Esra Gamham'a yöneltilen suçlama ise, bir protesto gösterisine katılmak. Ülkedeki öne çıkan Şii eylemcilerden biri olan Gamham, 2011 yılında Doğu Eyaleti'nde gösterileri başlatmakla suçlanıyor.

Gamham, Aralık 2015'te kocasıyla birlikte evinden gözaltına alınmıştı.

Kadınlara araç kullanım izni, sinema salonlarının açılması gibi yeniliklere sahne olsa da Suudi Arabistan'da halihazırda siyasi parti kurmak ve protesto gösterileri yasak.