Almanya'dan yaptırımlara karşı 'swift' önerisi

Maas, Alman Handelsblatt gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Bu durumda, Washington'a net şekilde ‘işbirliği istiyoruz' dememiz stratejik öneme sahip. Ama bize zarar verilmesine müsaade etmeyiz. Bu yüzden Avrupa şirketlerini yaptırımlardan yasal açıdan korumak doğru olur" ifadelerini kullandı.

Alman bakan, "Amerika'dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir SWIFT sistemi kurarak Avrupa'nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor" diye yazdı.

Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde Ortadoğu'yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyi olduğunu kaydeden Maas, "Avrupa, başarıyı tasarruf edilen para miktarıyla ölçen düşüncenin sonuçlarını hafifletmeye çalışacak" diye ekledi.

SWIFT NEDİR?

Swift uluslararası bankacılık işlemlerinde döviz cinsinden elektronik fon transferi standardını sağlayan bir kod sistemidir. Bu sistem sayesinde tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlanmaktadır. Swift, bankalar arasındaki ödeme transferlerinin oldukça kısa bir sürede gerçekleşmesini sağlar.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısa adı olan Swift; BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamaktadır. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı.

Swift, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Kod açılımında ilk 4 hane bankanın kodunu , devam eden iki hane ülke kodunu ,sonraki 2 ya da 4 hane ya da bazı ülkelerde 3 hane yerel kodu , sonraki 3 hane ise şube kodunu tanımlamaktadır

Tüm dünya bankacılık sisteminde Swift kodları standarttır.