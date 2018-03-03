Salih Müslim'den Suriye açıklaması

Terör örgütü PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, Euronews'e yaptığı açıklamada, "Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı." dedi.

Çekya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı.

Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

Euronews’e konuşan Salih Müslim, Şam yönetiminin Afrin’e güç yollama kararını değerlendirdi.

Evrensel'in aktardığına göre Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

Afrin operasyonuna Rusya’nın izin verdiğini savunan Müslim, “Rusya kendi oyununu oynuyor çünkü Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yaktı” dedi; şu iddiada bulundu: “Moskova- Ankara arasında bir çeşit anlaşma var. Oysa Rusya’nın misyonu bu değil. Suriye topraklarını korumaları gerekiyor. Moskova’da ofisimiz var, resmi bir ofis. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz ama bu konudaki sorularımıza cevap alamıyoruz.” şeklinde konuştu.