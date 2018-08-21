Rusya'dan ABD'ye yanıt: Seçim öncesi ajitasyon

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashley Ford, gelecek seçimlere müdahale gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti.

ABD'den milyon dolarlık yaptırım kararı!

Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD'de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'yı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ile suçlamış ve Moskova bunu reddetmişti.

ABD'de kadım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.