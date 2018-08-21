Çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü!

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir kadın, bir erkeği öldürdüğü şüphesiyle saldırgan bir grup tarafından soyularak sokaklarda yürütüldü ve dövüldü. Polis, olayla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına aldı.

Bihar'da Vimlesh Shah adlı 19 yaşındaki bir gencin cesedi demir yolu raylarında bulundu.

Ölen gencin komşuları polise gitmek yerine, Vimlesh Shah'ı öldürdüğüne inandıkları kadını kendileri cezalandırmak istedi.



Kadının çıplak olarak sokaklarda yürütüldüğünü gösteren video kayıtta, çevresinde çok sayıda erkeğin olduğu görülüyor.

Polis, WhatsApp üzerinden dolaşıma sokulan bu videolardan birinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Şiddete ve tacize uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan grup ise mahalledeki bazı dükkanları, evleri ve araçları da ateşe verdi.

Bölgede hayat kadınlarının bulunduğu bir mahallede yaşayan kadına uygulanan şiddeti gösteren birden fazla video bulunuyor.

Emniyet güçleri, BBC Hintçe Servisi'ne yaptıkları açıklamada, 19 yaşındaki gencin ölümünün araştırıldığını, ölüm sebebi ile ilgili otopsi raporunun beklendiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin ise bölgede gerginliğin sürmesi nedeniyle ek önlemler aldığı bildirildi.