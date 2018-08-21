Kaçan keçiler metro seferlerini durdurdu!

ABD'nin New York kentinde, mezbahadan kaçtıkları sanılan, raylara çıkan iki keçi metro seferlerinin durmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde Brooklyn semtindeki raylarda görülen iki keçi, New York metrosunu işleten Metropolitan Ulaşım Kurumu (MTA) keçilerin Fort Hamilton ve New Utrehct duraklarının arasında görülmesinin ardından polis ve Hayvan Kontrol Kurumu'nun arandığını açıkladı. Keçiler N hattındaki seferlerin kısa bir süreliğine durmasına yol açtı. Keçilerin nasıl metro raylarına ulaştığı bilinmiyor ancak yakındaki mezbahanelerden daha önce de hayvanlar kaçmıştı.

Polis ve metro görevlileri, Stewart çifti tarafından kurtarılan hayvanları iğneyle uyuttu. New York Metrosu'nun resmi Twitter hesabında, hayvan barınağına götürülen keçilerin fotoğrafıyla birlikte "İki çoook yaramaz çocuk" denildi.

Hayvan barınağı yetkilisi Merediht Turner-Smith keçilerin, etleri için yetiştirilen Boer cinsi olduklarını söyledi.

Billy ve Willy adlı keçilerin bundan sonra hayvan barınağında yaşayacakları açıklandı.