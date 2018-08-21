Dünya liderlerinden Kurban Bayramı mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti. Trudeau, Kanada Başbakanlık Ofisinden basına yazılı ve görüntülü olarak dağıtılan mesajına, "Esselamü Aleyküm" diyerek başladı. Kanada ve dünyada Kurban Bayramı’nı kutlayan Müslümanlarla birlikte olduğunu belirten Trudeau, bayramın aynı zamanda haccın sonuna da işaret ettiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!"

PUTIN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayram mesajında, İslamiyetin gerçek değerlerinin insanları birleştirmeye ve iyi komşuluk geleneğini takip etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Putin, "Kurban Bayramı, iyilik ve adalet, merhamet ve dindarlık, komşularına, başkalarına karşı dikkatli ve samimi bir tavır göstergesidir" dedi.

Putin tebrik mesajında ayrıca, "Bugün dahi İslamiyetin gerçek değerleri, Rus Müslümanların ruhani yaşamının temeli olarak hizmet etmeye devam etmesi çok önemlidir. Ülkemizin derin tarihsel kökleri olan farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin temsilcileri arasında iyi komşuluk geleneğini takip ederek halkı birleştirmeye yardımcı oluyor" diyerek dindar Rusların ülkeyi diri ve bir tuttuğunun altını çizdi.

POMPEO: TEFEKKÜR VE İBADET ZAMANIDIR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

ZARİF: MÜSLÜMANLARI AYIRMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİĞİ DÖNEMDE...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medyada yayınladığı mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "İçinde bulunduğumuz zor koşullarda ve birtakım kimselerin biz Müslümanları ayırmak için çaba gösterdiği bir dönemde, dünya Müslümanları Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'NİN GÜCÜ HALKIDIR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Krallık ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanlğı tarafından paylaşılan kutlama mesajında Hunt, "(Bugün) Müslümanlar bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Kurban bayramınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmasından dolayı gururlandığını belirten Hunt, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Müslüman toplumu, ülkemizin hikayesinin bir parçası olmakla beraber, toplumumuzun tüm alanlarına katkıda bulunuyor. İngiltere'nin gücü halkıdır. Herkes için dinamizm, yenilik ve refahlık yaratan da bizim çeşitliliğimiz, farklı deneyimlerimiz ve bakış açımızdır."

İngiltere Dışişleri Bakanlığında İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad da İngiltere ve dünya genelindeki bayram kutlamalarına kendisinin de katıldığını kaydederek, kutlamaların yanı sıra savaşlardan, çatışmalardan, açlıktan ve adaletsizlikten etkilenenlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin "herkese açık ve saygı duyan, çok etnik, çok kültürlü ve çok inançlı bir toplum olduğunu" anımsatan Lord Ahmad, "Ailem ve ben, sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.