Suudi doktorların gidişi kriz çıkardı

Nova Scotia Eyaleti Sağlık İdaresi Müdürü Dr. Mark Taylor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette görev yapan 59 Suudi Arabistanlı sağlık görevlisinin diplomatik kriz nedeniyle ayrılmasının cerrahi operasyonlarda gecikmelere neden olacağını söyledi.



Taylor, Suudi sağlık görevlilerinin ayrılmaların yarattığı boşlukları doldurmanın kısa dönemde zor olduğunu bildirdi. Taylor, Dalhousie Üniversitesi ve Eyalet Sağlık İdaresi Müdürlüğünün ortopedi, kalp ve nöroşirürji gibi cerrahi alanlarda uzman cerrah ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını, iç hastalıkları ise en sorunlu alan olduğunu belirtti.

‘GİDENLERİN YERİNİ DOLDURAMIYORUZ'

Taylor, Suudi sağlık personelinden bazılarının eğitimlerinde çok kıdemli oldukları için oldukça gelişmiş uzman tıbbi hizmetler sunduklarına işaret ederek, "O nedenle gidenlerin yerini hemen doldurmamız imkansız" dedi.

Taylor, ihtiyaçları olan profesyonel sağlık uzmanlarını, Quebec ve Ontario gibi daha büyük tıp okullarına sahip eyaletlerden işe almaya çalışacaklarını aktardı. Taylor, "Kanada'daki diğer pek çok sağlık tesisi aynı durumda. Montreal'de McGill Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi, bizden daha da kötü durumdalar" ifadesini kullandı.

Nova Scotia Eyaleti Sağlık İdaresi Sözcü John Gillis de eyalet genelinde ortopedi alanındaki 23 cerrahtan 10'unun, kalp cerrahisindeki 9 cerrahtan 4'ünün ve ameliyathanede çalışan 24 asistanının Suudi olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, halen Riyad'da tutuklu bulunan Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı olan blogcu Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunarak tutuklamalardan dolayı "çok endişeli" olduğunu belirtmiş, tutukluların "derhal" serbest bırakılmalarını istemişti.



Bakan Freeland yaptığı paylaşımda, ‘'Raif Badawi'nin kız kardeşi Samar Badawi'nin Suudi Arabistan'da hapsedildiğini öğrenmekten derin endişe duydum. Kanada, bu zor zamanda Badawi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Samar Badawi'nin derhal serbest bırakılmasını şiddetle desteklemeye devam ediyoruz'' demişti.

Bakan Freeland'ın bu paylaşımının ardından Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından da ‘'Kanada, Samar Badawi'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan'daki sivil toplum ve kadın hakları aktivistlerinin tutuklanması hakkında ciddi kaygı duyuyor. Suudi yetkilileri, onları ve diğer barışçıl insan hakları aktivistlerini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz'' ifadelerine yer verilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise aynı yolu izleyerek Twitter'daki resmi hesabından Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını açıklamıştı.

KANADA'DAN GERİ ÇAĞRILAN ÖĞRENCİLER

Suudi Arabistan'ın ticari ilişkileri dondurma kararı kapsamında Kanada üniversitelerinde Suudi Arabistan devlet bursu ile okuyan 17 bin 272 öğrenci de aileleri ile birlikte geri çağrılmıştı. Suudi öğrenciler, aileleri ile birlikte en geç 31 Ağustos'ta Kanada'yı terk edecek.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Riyad yönetiminin, Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci gönderilmesi programlarını durdurduğu belirterek, bu tür programlara kayıtlı olanların başka ülkelere nakli için acilen bir program hazırlanacağı bildirilmişti.



Ottawa Üniversitesi tarafından yapılan ve Kanada basınına yansıyan bir araştırmaya göre, uluslararası öğrenci statüsü ile Kanada'da bulunan Suudi Arabistanlı öğrenciler, ülkedeki en büyük 6. öğrenci topluluğunu oluşturuyor. Araştırmaya göre bu öğrencilerin Kanada ekonomisine katkıları, eğitimin yanında aileleri için yaptıkları harcamaları 500 milyon doları buluyor.