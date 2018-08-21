Trump'tan yaptırım şartı: İyi bir şey yapsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, "Moskova, Washington için iyi olacak bir şey yaparsa" Rusya'ya karşı yaptırımları kaldırmayı düşünmeye hazır olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 16 Temmuz'da yaptıkları görüşmede yaptırımların kaldırılmasının gündeme getirilmediğini belirten Trump, "Bunu şimdi düşünmüyorum, hayır. Bizim için iyi olacak bir şey yaparlarsa düşünürüm. Fakat bunu yapmadan düşünmem" dedi.

ABD Başkanı 'iyi olacak şeylerin' yapılacağı alanlarla ilgili de "Birbirimiz için iyi olacak, yapılabilecek birçok şey var. Suriye var, Ukrayna var… Daha birçok şey var" ifadelerini kullandı.

Trump, Helsinki'deki zirvede İsrail, Suriye, Ukrayna, Kırım ve Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesini ele aldıklarını da ekledi.