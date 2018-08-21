Volkswagen 700 bin aracını geri çağırıyor

Volkswagen, aydınlatma sistemindeki bir hatadan dolayı dünya genelindeki 700 bin Volkswagen Tiguan ve Touran modelini geri çağırdığını duyurdu

Volkswagen, Temmuz ayına kadar üretilen VW Tiguan ve Touran modellerinin cam tavanda sistemindeki LED aydınlatmanın nem ve ısıdan kaynaklı kısa devre yapması durumuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yaşanabilecek olası bir kısa devrenin yangına sebep olabileceğini söyleyen Volkswagen, dünya genelinde üretilen 700 bin Volkswagen Tiguan ve Touran modellerini geri çağırdığını açıkladı.

Volkswagen çözüm için müşterilerden biraz zaman istedi.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre,fakat araç içinde oluşabilecek bir yanık kokusu veya cam tavan kısmında meydana gelen bir yanık izi durumunda araç sahibinin en yakın Volkswagen servisine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

Etkilenen modeller dünya çapında Temmuz ayına kadar üretilen toplamda 700 bin VW Tiguan ve VW Touran modellerini kapsıyor.