Taliban'ın rehin aldığı 149 kişi kurtarıldı

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban tarafından kaçırılan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 kişi kurtarıldı.

DW Türkçe'nin Associated Press'ten aktardığı habere göre bir Afgan yetkili, güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonun ardından sabah saatlerinden bu yana rehin tutulan 149 kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

Hâlâ Taliban'ın elinde olan 21 kişiyi kurtarmak için operasyonun devam ettiği aktarıldı. Taliban'ın elinde kalan rehinelerin büyük bir kısmını güvenlik güçlerinin oluşturduğu belirtiliyor.

Taliban, sabah saatlerinde Khan Abad bölgesinde başkent Kabil'e giden üç otobüsü durdurarak, 170 kişiyi rehin almıştı.

ATEŞKES SAĞLANACAK MI?

Kunduz'daki rehine krizi Afgan hükümetinin Kurban Bayramı öncesi ülkede silahların susması amacıyla ilan ettiği tek taraflı ateşkesin ardından geldi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin bağımsızlığının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Pazar günü yaptığı konuşmada, şartlı ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taliban ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini açıklamıştı. Üç ay sürmesi hedeflenen ateşkesin, IŞİD'i kapsamayacağı duyurulmuştu.

Ateşkese ilişkin henüz Taliban'dan bir açıklama yapılmadı. Taliban'ın Afganistan'daki lideri Hebetullah Ahunzada Cumartesi günü yaptığı açıklamada yabancı güçlerin ülkedeki işgali devam ettiği sürece ülkede barış olmayacağını söylemişti.

Taliban tarafından kabul edilmesi durumunda, Afganistan'da ABD'nin 2001'deki işgalinden bu yana ülke çapında ikinci kez ateşkes sağlanmış olacak. İlk ateşkes, Haziran ortasında Ramazan Bayramı sırasında uygulanmıştı. Taliban militanları tarafından dolaylı olarak kabul edilen ve üç gün süren ateşkesi uzatma teklifi, Taliban tarafından reddedilmişti.