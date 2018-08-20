Türkiye, ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmamasıyla ivmelenen Ankara-Washington gerilimi kapsamında çelik ve alüminyum ticaretinde ABD tarafından uygulanan ek vergilerle ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) şikayette bulundu.

Türkiye'den ABD'ye karşı yeni hamle

Dünya Ticaret Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile ‘WTO ihtilaf danışmanlığı’ talebinde bulundu. WTO üyeleri, talep konusunda bilgilendirildi“ dendi.

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin ABD’nin attığı adımları WTO'nun 1994 tarihli GATT Anlaşması’nın bazı hükümlerine aykırı olarak nitelendirdiği belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre böyle durumlarda WTO, öncelikle anlaşamayan ülkelerden sorunlarını ikili görüşmelerle çözmelerini talep ediyor. WTO yargıçlarının devreye girmesi halinde ise sorunların çözümü yıllar sürebiliyor.

Türkiye'nin başvurusu ne anlama geliyor?

WTO’nun sitesinde, Türkiye’nin talep ettiği danışmanlığın kapsamı şöyle açıklandı:

“İstişare başvurusu, WTO için resmi olarak bir ihtilaf başlatır. Müzakereler, taraflara konuyu tartışma ve hukuki anlamda daha ileri gitmeden konuyu tartışma imkanı sunar. 60 günün sonunda eğer müzakereler ihtilafı çözmekte başarısız olursa; şikayetçi, hükme varılması için bir oturum talebinde bulunabilir.”