20 Ağustos 2018 19:28

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanlığı, iki ülkenin yeniden askeri alandaki güven artırıcı önlemleri görüşmeye başladığını belirtti.
+ A -

Paylaş

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son olayların ve iki Yunan askerin serbest bırakılmasının ardından, Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis'in talimatlarıyla, Türkiye ile silahlı kuvvetler alanındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin askıya alınmasının durdurulmasına karar verildi" dendi.

Çok Okunanlar

Dünya