Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son olayların ve iki Yunan askerin serbest bırakılmasının ardından, Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis'in talimatlarıyla, Türkiye ile silahlı kuvvetler alanındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin askıya alınmasının durdurulmasına karar verildi" dendi.
20 Ağustos 2018 19:28
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanlığı, iki ülkenin yeniden askeri alandaki güven artırıcı önlemleri görüşmeye başladığını belirtti.
Çok Okunanlar
-
FEMEN liderine 'eşitlik' tehdidi
-
Suudi feministlerden radyo kanalı: 'Anaerkil Çağ'ı özlüyoruz
-
Türkiye'nin başvurusu ne anlama geliyor?
-
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
-
Almanya'dan, Türkiye'ye ilişkin bir açıklama daha!
-
Yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı
-
Vatandaşlık için tokalaşma şartı geliyor
-
İsveç’in resmi Twitter hesabı Türk öğrenciye emanet
-
Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' yanıtı
-
Silahsızlanma Konferansı'nın yeni dönem başkanı Türkiye