Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son olayların ve iki Yunan askerin serbest bırakılmasının ardından, Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis'in talimatlarıyla, Türkiye ile silahlı kuvvetler alanındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin askıya alınmasının durdurulmasına karar verildi" dendi.