Almanya ekonomisini çökertecek tazminat talebi

Sputnik - Polonya parlamentosunun tazminatlar komisyonu başkanı Arkadiusz Mularczyk, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'ya verdiği zararı 850 milyar dolar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

rp.pl portalının haberine göre Mularczyk, "Yıkılan şehirler, köyler, ekonomi ve endüstri, ülkemizin kayıp demografik potansiyeli için büyük fakat haklı miktarlardan bahsediyoruz" diyerek tazminat konusunun yıllardır çözüme kavuşturulmadığını kaydetti.



Diğer yandan Rusya'dan tazminat talep etmenin hiçbir anlamının olmadığını dile getiren Polonyalı vekil, "Rusya uluslararası hukuka uymuyor" iddiasında bulundu.

Daha önce Polonya parlamentosunun analiz bürosu, Varşova'nın Berlin'den 48.8 milyar dolar tazminat talep etme hakkına sahip olduğu sonucuna varmıştı. Alman hükümeti, Polonya'ya askeri tazminat konusunun kapalı olduğunu açıklamıştı.