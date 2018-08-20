Silahsızlanma Konferansı'nın yeni dönem başkanı Türkiye

Düzenlenen Silahsızlanma Konferansında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (1968), Biyolojik (1972) ve Kimyasal (1993) Silahlar Sözleşmeleri ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (1996) gibi bugün silahsızlanma ve silahların kontrolü alanlarında temel belgeler olarak kabul edilen düzenlemeler müzakere edildi.



Türkiye ayrıca, 14 Eylül'e kadar devam edecek Silahsızlanma Konferansının 2018 yılı çalışmaları çerçevesinde altıncı ve son 'Dönem Başkanı' sıfatıyla konferansın yıllık raporunun hazırlanmasından ve onaylanmasından da sorumlu olacak. Konferansın alt çalışma gruplarının ise, toplantılarını 24 Ağustos'a kadar tamamlamaları ve kendi raporlarını Konferansa sunmaları gerekiyor.

TÜRKİYE EN SON 2008'DE ÜSTLENMİŞTİ

Çok taraflı silahsızlanma ve silahların kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu Birinci Silahsızlanma Özel Oturumu kararıyla 1978 yılında kurulan Silahsızlanma Konferansının 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler, Konferansın üyesi konumunda. Türkiye, Konferansın Dönem Başkanlığını en son 2008 yılında üstlenmişti.

Konferansın yılda 24 hafta süren oturumlarında silahsızlanma konuları müzakere ediliyor. Üyelerin alfabetik sırayla dönüşümlü başkanlık ettiği toplantılarda her üye oturumların 4 haftasına başkanlık yapıyor.