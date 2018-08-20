Yunanistan 'kurtarılmaktan' kurtuldu

AB, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve IMF tarafından Yunanistan'a 8 yıldır uygulanan ekonomik kurtarma programı sona erdi.

Programın tamamlanmasıyla ülke ekonomisini kısmen yeniden eline alan Yunanistan hükümeti, 8 yıl sonra ilk defa uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilecek.



Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe soktu. Yunan ekonomisi, son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla yüzde 25 oranında küçüldü.

289 MİLYAR EURO KREDİ

AB, AMB ve IMF'den oluşan troyka, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında 3 pakette toplam 289 milyar euro kredi verdi.

2010 yılında Yunanistan'a açılan 260 milyar eurodan fazla kredi, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu.

2015 yılında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) denilen fonla imzalanan anlaşma kapsamında da ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine 3 yıllığına 61.9 milyar euro verildi.

AVRUPA BANKALARININ ALACAKLARINI KAPATMAK İÇİN

2010'da borç ödeyemez duruma düşen Yunanistan'a troykanın açtığı krediyle devletin iflası ve ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkması önlendi. Aynı zamanda Yunanistan'ı krediye boğan çok sayıda Avrupa bankası batmaktan kurtarıldı. Yunanistan'a verilen kredilerin büyük bölümü Avrupa bankalarının alacaklarına mahsup edildi.

İŞSİZLİK, BEYİN GÖÇÜ…

Halihazırda Yunanistan'da her 5 kişiden 1'i işsiz. Aralarında doktorlarla mühendislerin de bulunduğu iyi eğitimli 400.000 genç ülkeyi terk etti. Borç stoku Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 180'ini buluyor.

ESM'DEN YUNAN HALKINA TEŞEKKÜR

Para birimi euro olan ülkelerin mali krizden çıkmasına yardımcı olma amacıyla kurulduğu iddia edilen ESM, son olarak Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daha ayırdı, ama buna ihtiyaç kalmadığı açıklandı.

ESM Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.

Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ekonomik büyümeye elverişli bir zemin hazırlandığını savunan ESM Başkanı, "Beklediğimizden çok daha uzun sürdü ama başardık. Yunan ekonomisi büyüyor, bütçe ve dış ticaret fazla veriyor, işsizlik sürekli düşüş gösteriyor'' manzarası çizdi.

AVRUPA KOMİSYONU'NUN DENETİMİ ALTINDA

Ancak Avrupa Komisyonu, Atina'nın krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Yunanistan gelecekte kendi ekonomik politikalarını belirleyebilecek duruma gelecek" dedi.

BBC'ye konuşan London School of Economics Üniversitesi'nden Profesör Kevin Featherstone, Yunanistan'ın kurtarma programının şartlarına uymayı kabul ederek Euro Bölgesi'nin geleceğinin teminat altına alınmasına yardımcı olduğu görüşünü dile getirdi.

'GREXIT BERTARAF EDİLDİ'

Featherstone, "Bu tasarruf tedbirlerine uyulmasıyla Yunanistan'ın AB'den çıkma ihtimalini, yani 'Grexit'i önlemiş olduk. 2015'te uygulamaya koyduğumuz 3. kurtarma paketi, kesinlikle çok talepkar ve yorucuydu" diyerek ekledi:

'HER ŞEYE RAĞMEN DEMOKRASİ YIKILMADI'

"Yıllarca kemer sıkma politikaları uygulayan ve ekonomik sıkıntıları bu denli derin olan bir siyasi sistemde toplumun ve demokrasinin işleyişini korumak, Yunanistan'ın modern bir devlet olarak direncinin göstergesidir."

VARUFAKİS: AYNI KARA DELİKTE SÜREKLİ BATIYORUZ

Alman Bild gazetesine konuşan eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise henüz mali krizden kurtulunmadığını belirtti. 'Yunanistan'ın aynı noktada, aynı kara delikte bulunduğunu ve sürekli batmakta olduğunu, bunun alacaklıların dikte ettirdiği reformların yatırım ve tüketimi engellemesinden kaynaklandığını' söyleyen Varufakis, 'devletin iflastan kurtarılamadığı, hanelerin fakirleştiği, iflasların devam ettiği ve milli gelirin yüzde 25 oranında düştüğüne' dikkat çekti.

Diğer yandan Alman Sanayiciler Birliği, Yunanistan'ın Alman şirketleri için cazip pazar haline geldiği görüşünde.