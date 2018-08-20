Trump'tan İsrail iddiası

Trump'ın, İsrail'in Müslüman Arap başbakanı olmasın diye iki devletli çözüm istediği iddia edildi.

Sputnik- Filistin'le çözüm müzakarelerine son veren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tam destek veren, üstüne üstlük Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyıp büyükelçilik açan Trump'ın, İsrail'in Müslüman Arap başbakanı olmasın diye iki devletli çözüm istediği öğrenildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 10'a göre haziran ayının sonunda Ürdün Kralı Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin sorununa müzakere yolula çözüm bulunmaması halinde İsrail'in birkaç yıl içinde Muhammed isminde başbakanı olacağını söyledi.

'YARI ŞAKA YARI CİDDİ'

Trump'ın yorumunu 'sarkastik' diye niteleyen İsrail kanalı, bu sözlerin yarı şaka olsa da yarı ciddiyet de barındırdığı değerlendirmesini yaptı.

Kanal 10, haberini, Beyaz Saray'daki görüşmeyle ilgili bilgilendirilen bir İsrailli yetkili ve eski bir ABD'li yetkiliye doğrulattığını kaydetti.

ÜRDÜN KRALI FRANSIZ BAKANA DERT YANARKEN…

Haberi veren Kanal 10'dan Barak Ravid'in Axios sitesinde yayımladığı İngilizce versiyonda ise Trump gayet ciddi gözüktü. Ravid, kaynak olarak adının açıklanmasını istemeyen Fransız diplomatları gösterdi. Buna göre Ürdün Kralı, Trump'la görüşmesinin içeriğini, 2 Ağustos'ta Amman'da ağırladığı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'a aktardı.

'FİLİSTİNLİ GENÇLER EŞİT HAKLARLA TEK DEVLETTEN YANA'



Abdullah, Fransız bakana, Trump'a şunları söylediğini belirtti:

''Filistinli gençlerin çoğu artık iki devletli çözüm istemiyor, tek bir devlet altında eşit haklarla İsraillilerle birlikte yaşamayı tercih ediyor… Bunun sonucunda İsrail, Yahudi karakterini kaybeder.''

Trump'ın da şu karşılığı verdiğini belirtti:

''Dedikleriniz gayet mantıklı. Tek devlet senaryosunda İsrail Başbakanı'nın adı birkaç yıl sonra Muhammed olur.''

'KAFANIZA GÖRE BARIŞ PLANI OLMAZ'



Kanal 10'un haberine göre görüşmede Ürdün Kralı Trump'tan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile birlikte hazırladığı Ortadoğu barış planını hemen açıklamaması, zira ortalığın yeterince karışık olduğu uyarısı yaptı.

''Ortadoğu'ya barış anlaşması kazandırmak istiyorum, çünkü benim yönetimim bunu başaramazsa başka hiçbir yönetim başaramaz'' cevabıyla uyarıyı rededden Trump'a, Abdullah ''Barış planınızı henüz kimse görmedi. Kabul edilebilir olması için önce ilgili Arap ve Avrupa ülkelerine sunulması ve tepkilerinin alınması gerekir'' tavsiyesinde de bulundu.