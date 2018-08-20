Apple mağazasında tablet patladı: 3 yaralı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Apple mağazasında bir tablet patladı. Patlama sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, mağazadaki bir iPad’in patlamasının ardından çalışanlardan 3’ü nefes darlığı yaşarken, mağaza bir süreliğine tahliye edildi. Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği aktarıldı. Apple ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. (Dış Haberler)