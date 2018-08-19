Trump'tan o soruşturmaya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan seçim kampanyasıyla ilgli yürütülen Rusya soruşturmasına yüklendi. Trump soruşturma için "en kötü seviyesinde McCarthycilik’’ ifadesini kullandı.

New York Times gazetesi ana sayfadan verdiği haberinde Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’ın Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller’a Trump’ın soruşturmanın kilit konuları hakkında ne düşündüğüne ilişkin alışılmadık şekilde ayrıntı içeren bilgiler verdiğini yazdı.

Trump, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı attığı Twitter mesajlarıyla McGahn’ın kendisine sırt çevirdiği yönündeki habere tepki gösterdi.

Trump mesajlarında ‘‘Benim saklayacak hiçbir şeyim yok… Ve saydamlık istiyorum ki bu Hileli ve İğrenç Cadı Avı sona erebilsin’’ ve ‘‘O kadar çok hayat bir hiç uğruna mahfoldu ki – En kötü düzeyinde McCarthycilik’’ ifadelerini kulandı.

"AMERİKA İÇİN ÇOK KÖTÜ"

Özel Savcı Mueller, başkanın adaleti engelleyip engellemediğinin yanı sıra Rusya’nın 2016 seçim kampanyasını Trump’ın lehine etkilemesi için gizli anlaşma yapıp yapmadığını soruşturuyor.

Son dokuz ayda 30 saatten fazla süren ifadesi sırasında Times, McGahn’ın Trump’ın soruşturmaya yönelik öfkesini ve karşılık olarak kendisinden yapmasını istediklerini aktardığını öne sürdü.

Times’a göre McGahn’ın ifadeleri arasında Trump’ın eski FBI Başkanı James Comey’ı kovması, soruşturmanın başına kendisine sadık birini getirme takıntısıyla ilgili kısımlar da var. Haberde McGahn’in Comey’in ardından soruşturmanın başına geçen Mueller’ın kovulmasına engel olan kilit isimlerden biri olduğu belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Trump, haber için ‘‘sahte bir iş’’ ifadesini kullandı ve ‘‘Başarısız New York Times Beyaz Saray Hukuk Danışmanı’nı, aslında durum tam tersiyken, Başkan’a sırt çevirmiş göstermeye çalışan bir haber yaptı. İşte bu yüzden Yalan Haber Medyası Halkın Düşmanı haline geldi. Amerika için çok kötü!’’ dedi.