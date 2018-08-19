Yarışmada facia!

DHA/ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında yarışan Deniz Musa Yıldız (27) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Gazimağusa'da meydana geldi. Deniz Musa Yıldız, Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı. Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı. Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.