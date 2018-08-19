İran ABD'ye savaş jetleriyle yanıt verdi

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran yeni bir silah sistemini tanıtacağını duyurdu. İran Savunma Bakanı Hatemi, önceliklerinin füze sistemlerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Hatemi, Çarşamba gününün İran'ın Ulusal Savunma Sanayisi Günü olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında "En büyük önceliğimiz füze sistemlerimizin geliştirilmesi" diyen Hatemi, bu alanda daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumla İran'ın imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilen ve İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden devreye sokan ABD Başkanı Donald Trump, çekilme kararına anlaşmada İran'ın füze programına karşı yeterli önlem alınmadığını gerekçe olarak göstermişti.

İran'ın hava savunması, Rus uçakları ve 1979 tarihli İslam Devrimi öncesinden kalma ABD modellerinden oluşuyor. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle kendi silahlanma endüstrisini kuran İran, ülke içinde geliştirdiği ve "Kahir 313" adı verdiği yeni savaş jetlerini 2013 yılında tanıtmıştı.

İran donanması da Cumartesi günü yine İran üretimi "Kamand" adlı bir füze savunma sistemini bir savaş gemisine yerleştirdiğini duyurmuştu.

'YAPTIRIMLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

İRNA haber ajansına konuşan İran Devlet Başkanı Yardımcısı İshak Cihangiri de İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımların üstesinden geleceği kanaatinde olduğunu söyledi.

Cihangiri, "Şu anda ekonomimiz açısından kritik bir dönemdeyiz. Ancak bir çıkmaza girmiş de değiliz" diyerek İran'ın yeteri kadar insan gücü ve doğal kaynaklara sahip olduğunu ifade etti.

Ekonomik krizin pençesindeki İran'da ülkenin para birimi Riyal, geçen nisan ayından bu yana yarı yarıya değer kaybetti.