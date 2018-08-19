Muson faciasında ölü sayısı artıyor

Hindistan, muson yağışları nedeniyle etkili olan şiddetli sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle en az 300 kişi hayatını kaybetti. Eyalette yaşayan 300 bin kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı, barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Trenler içme suyu taşıyor

Hindistan demiryolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Madhya Pradeş ve Maharaştra eyaletlerinden yola çıkan 2 trenin selden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 bin galon içme suyu taşıdığı öğrenildi.



Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yarın sabah saatlerine kadar daha fazla yağış olabileceğini belirtiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, muson mevsiminin başlamasından bu yana Hindistan'ın 7 eyaletinde binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.