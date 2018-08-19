Bomba iddia: ABD, Brunson'ı kaçırmaya mı çalıştı?

Yeniçağ yazarı Murat İde, Brunson'la ilgili ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı.

Yeniçağ yazarı Murat İde, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmaması Ankara ile Washington arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın kaçırılması ve Tükiye’nin küçük düşürülmesi yönünde planlar yapılıyor olabileceğini iddia etti.

Papaz Brunson’ın evine diş doktoru gönderilen gün İzmir’e bir uçak geldiği ve içinden Brunson’a ‘çok benzeyen’ iki yetkilinin indiği iddiasını köşesinde dile getiren İde, takip edilen ABD’li yetkililerin herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini belirterek şunları yazdı:

“Bizimkiler de derin bir nefes alır.. Rahat nefes alırlar ama aralarında rahibin benzerlerinin de bulunduğu Amerikalıların bu kadar 'Boş-beleş' bir ziyaret yapmayacaklarını bildiklerinden, kafaları karışıktır..

Çünkü tüm değerlendirmelerin ulaştığı nokta aynıdır: Benzerlerinden biri rahip Brunson'un yerini mi alacaktı? Rahip kaçırılacak ve Türkiye bu operasyonla küçük mü düşürülecekti?”

İde'nin Yeniçağ gazetesinin bugünkü (19 Ağustos) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...)

İzmir'deki Çiğli Hava Üssü'ne bir uçak ve uçaktan da bir grup Amerikalı iner..

Rutin gelmeler-gitmeler bunlar.. Normal şartlarda öyle adım adım izlenecek bir durum değil, yani..

Ancak, bir askerin dikkati olayın seyrini değiştiririr.. Çünkü o asker komutanına acil kaydıyla bir bilgi verir:

-Komutanım, Amerikan uçağından inenler arasında, bu Amerikalı rahibe benzeyen üç kişi var.. İkiz kadar benziyorlar..

NATO görevi çerçevesinde, ayrıntılı bilgisi bulunmayan bir görev için gelen Amerikalı ekibin, üsten çıkış için gerekli işlemleri beklediği sırada ulaşan bu bilgi, öncelikle Hava Kuvvetleri İstihbaratını hareket geçirir..

Bilginin doğrulanması ve ardından da gerekli adımlar için, ilgili birimlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir..

Hızlı bir trafikle, uçaktan inenlerden üçünün değil ama ikisinin Amerikalı rahip Brunson'a çok benzediği anlaşılır..

Bunun üzerine çark işlemeye, sorulara yanıtlar aranmaya başlanır:

-Kim bunlar?

-Neden geldiler?

-Aralarında neden rahibe benzeyenler var?

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Ve adım adım takip başlar.. Görev NATO görevidir gerçi ama ekipten birileri rahiple bağlantılı Amerikalılarla görüşme bile yapar.. Ancak,diplomatik dokunulmazlığı olan ve siyah camlardan içi görünmeyen araçlardaki 'meçhul Amerikalılar' İzmir'de birkaç noktaya uğrar..

İki koldan takip altındalardır.. Büyük olasılıkla da takip edildiklerinin farkındadırlar..

İzmir'deki hareketleri sırasında, elle tutulur bir adres, bir görüşme tespit edilemez.. Turist Ömer modunda dolaşırlar..

Her ne için geldilerse, muhtemel ki bu 'hissetirilen' takip sonucunda 'gıpraşamazlar..'

Ve İzmir'de bir gece kalan ekip, ertesi gün yine aynı hava üssünden Türkiye'den ayrılırlar..

Tabi bizimkiler de derin bir nefes alır..

Rahat nefes alırlar ama aralarında rahibin benzerlerinin de bulunduğu Amerikalıların bu kadar 'Boş-beleş' bir ziyaret yapmayacaklarını bildiklerinden, kafaları karışıktır..

Çünkü tüm değerlendirmelerin ulaştığı nokta aynıdır:

-Benzerlerinden biri rahip Brunson'un yerini mi alacaktı? Rahip kaçırılacak ve Türkiye bu operasyonla küçük mü düşürülecekti?

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Böyle bir olay yaşandı, yaşanmadı bilmem.. Yani büyük olasılıkla, kesin olarak, tahminimce yaşanmıştır da..

Yaşandıysa ve sonuç alınabilseydi eğer, gerçekten dünyaya rezil olurduk..

Ekonomide bu kadar ağır bedelin 'MAZERETİ' olarak, iliğini-kemiğini sömürdüğümüz rahip uçup gitseydi eğer, Trump keyiften saçını sola bile yatırırdı..

İki de bir elini iten eşi Melania bile, elini sımsıkı tutardı..

İhtimal ki, bir askerimizin dikkati ve hızlı işletilen süreç önüne geçti demek ki..

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Yahu benim içim rahat etmedi..

Ben uzaktayım, biri bi koşu gidip baksa ya, o evdeki harbiden bizim meşhur rahip mi yoksa benzeri mi?