Polonya’da tur otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 51 yaralı

Polonya'nın Leszczawa Dolna kasabası yakınlarında Ukraynalıları taşıyan tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada en az 3 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden Viyana'ya geziye giden ve yolcularının çoğu çocuk olan bir otobüs, 28 numaralı devlet karayolunda ölüm kavşağı olarak tabir edilen virajı alamayarak 30 metreden şarampole yuvarlandı.



Otobüs, çok defa takla attıktan sonra ters dönmüş şekilde durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Saatler süren çalışmaların ardından ekipler otobüste bulunan 54 yolcuyu çıkardı.

3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 51 yolcu ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.