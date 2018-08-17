Netanyahu beşinci defa polise ifade verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında süregelen yolsuzluk soruşturması kapsamında beşinci defa polise ifade verdi.

Ülkedeki en büyük iletişim şirketinin karıştığı davada Netanyahu'nun şüpheli sıfatıyla sorgulandığı belirtildi. İktidarda dördüncü dönemini geçiren Netanyahu, kendisi ve eşi hakkında yanlı haber yapması karşılığında Bezeq Telecom Israel şirketine yönetmeliklerle ilgili kolaylıklar sağlamakla suçlanıyor.

Tüm iddiaları reddeden Netanyahu, "4 bin numaralı dava" olarak adlandırılan dosya kapsamında daha önce de ifade vermişti.

Polis ayrıca, 68 yaşındaki devlet adamının iki ayrı davada daha rüşvet suçuyla yargılanmasını talep etti. Savcılığın bu konuda son kararı vermesi bekleniyor.

"DAVA ÇÖKTÜ"

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre, sorgulama sonrasında basına açıklamalarda bulunan Netanyahu suçlamaları reddederek, davanın "çöktüğünü" iddia etti.

Soruşturmanın kapsadığı dönemde söz konusu medya organının kendi hakkında muhalif haberler yapmaya devam ettiğini belirten başbakan, kurumun internet sitesi incelendiğinde hiçbir değişikliğin görülemeyeceğini ifade etti.

Kasım 2019'da yapılması planlanan bir sonraki seçimlerin öncesinde anketler Netanyahu'ya güvenin yüksek olduğunu gösterse de, destek toplamak isteyen muhalefet partileri yolsuzluk davalarını hükumet aleyhinde kullanıyor.