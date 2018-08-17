Çin'de çevre temizliği denetlemede 3 yıllık eylem planı

Çin Uluslararası Radyosu - Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, resmi bir yetkilinin 16 Ağustos Perşembe günü bildirdiğine göre, izleme dairelerinin eyalet ve belediye düzeyinde topladığı verilerin gözlem ve denetimini artırmak üzere önlem alacak.



Yetkili, Pekin-Tianjin-Hebei bölgesi ve Yangtse Nehri deltası gibi hassan alanlarda ve kağıt imalatçılığı gibi sektörlerde kirletici faaliyetlerin dikkatle izleneceğini açıkladı.



Çin, son yıllarda ekolojik ve çevre koşullarını izlemede ciddi ilerlemeler kaydetmesine rağmen, hala daha belirgin ve ivedi sorunlar göze çarpıyor. Bunlar arasında, yetkilinin belirttiğine göre, verilerin bazı kirleticiler tarafından tahrif edilmesi ve yerel mercilerin verilere mükerreren müdahaleleri var.



Çevre izleme faaliyetinde hatalı davranmaktan suçlu bulunacak yerel merciler, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca disiplin cezası alacaklardır. İzleme verilerini bilerek değiştirme suçu işleyenler ise kovuşturmaya uğrayacaklardır.



Bu ayın başında Bakanlık, kömür bölgesi olan Shanxi eyaletinin Linfe kenti yetkilileriyle, çevre koruma önlemlerinde gevşeklik ve hava kalitesinin kötüleşmesine ilişkin görüşmeler yaptı.



Bakanlık, kent yetkililerinin, Nisan 2017 ile Mart 2018 arasında, altı çevre izleme istasyonunda aşağı yukarı yüz kez müdahalede bulunarak çevre gözlem verileri uydurduğunu saptadı.



Veri uydurma gerekçesiyle kovuşturulan on altı kişi suçlu bulunarak Mayıs 2018'de farklı hapis cezalarına çarptırıldı.