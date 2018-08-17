Şam'da kedilere özel otel

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Muhamed Betha ile eşi Lin Ağa'nın açtığı otele, kediler günlük 500 Suriye lirası karşılığında bırakılabiliyor.Lin, böyle bir otel açma nedenlerini de şu sözlerle anlattı:

"Eşimle birlikte geziye çıkmak zorunda kaldık. 4 kedimiz vardı, onları dönene kadar arkadaşlara bırakmak zorunda kaldık. Ancak döndüğümüzde veterinere verildiklerini öğrendik. Veteriner de onları tanımadığımız insanlara vermişti. Şaşırdık."

Bu olaydan sonra çok üzüldüğünü söyleyen Lin, "Kedilerimizi kaybettiğimiz için çok üzüldük. Çocuğumuz gibiydiler. Biz de yolculuğa çıktıkları zaman kedileri için endişelenen insanlar için böyle bir proje başlattık" diye ekledi.