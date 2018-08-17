Arap medyasından Katar'a sert tepki: 'Utanmazca'

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında farklı yorumlara neden oldu. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den eleştiriler sesler yükseldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim, halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı. Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

"KATAR TÜRKİYE'YE BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALDI"

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha, Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

"ERDOĞAN REJİMİNE UTANMAZCA YARDIM"

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.

"TAMİM, ERDOĞAN'A İTAAT ETTİ"

Sosyal medyadaki yorumlarda ise bazı kullanıcılar Katar'ın Türkiye'ye "itaat ettiğini" söylerken bazıları da iki ülkenin "kardeşçe" ilişkilerini kutladı.

Arapça "Tamim Erdoğan'a itaat etti" ve "Katar'la Türkiye yakınlaşıyor" etiketleri Twitter'da sıklıkla kullanıldı. İlk etiketle 8 bin, ikincisiyle 20 bin civarında paylaşım yapıldı.