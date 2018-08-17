İspanya'da skandal! 'Atlayın...'

İspanya’nın bazı bölgelerinde kapitalizm karşıtı eylemciler, özellikle turizm sezonunun canlı olduğu dönemlerde ‘turistleri evlerine dönmeye çağıran’ kampanyalar yürütüyor.

Bu kapsamda sokak eylemleri düzenleniyor, duvarlara afişler yapıştırılıp, sloganlar yazılıyor. Geçen yıl Barcelona, Mallorca ve San Sebastian gibi şehirlerde turist otobüslerine saldırılar da gerçekleştirildi.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, bu grupların son eylemlerinden biri de Barcelona’da turistlere kaldıkları otellerin balkonlarından atlama çağrısı yapan duvar yazıları ve afişler oldu.

Söz konusu afişlerde şunlar yazıyor: “Sevgili turist, balkondan atlamacayı (balconing) bilir misin? Bu; mutenalaştırmayı önler, mahalle sakinlerinin hayat şartlarını iyileştirir, kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Balkondan atlamaca çok eğlencelidir.”

Bir duvar yazısında ise şu mesaj yer alıyor: “Turistler, evinize dönün ve lütfen balkondan atlamacayı çalışın”

Barcelona Belediye Meclisi’nden bir sözcü, söz konusu bu eylemlere karşı olduklarını, posterlerin söküleceğini açıkladı.