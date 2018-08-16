Kendisine tecavüz eden IŞİD'liyle orada karşılaştı

Kendisine tecavüz eden IŞİD terör örgütü üyesiyle Almanya'da karşılaşan Ezidi kadın, hiçbir güvenlik önlemi alınmayınca Irak'a döndü.

Irak'ın kuzeyinde 2014 yılında IŞİD tarafından kaçırılan ve üç yıl sonra örgütten kaçıp Almanya'ya giden bir Ezidi genç kadın, kendisine el koyan IŞİD'liyle Almanya'da karşılaştığını açıkladı. Kadın, polisten adamın mülteci statüsüyle Almanya'da bulunması nedeniyle bir şey yapamayacağı cevabını aldığını belirtti.

İngiliz Times gazetesinin, Bas News internet haber sitesine dayandırdığı haberine göre Ashwaq Ta'lo, 2014 yılında tüm ailesiyle birlikte Şengal'de IŞİD tarafından kaçırıldı. O dönem 15 yaşında olan Ta'lo, başka aile üyeleriyle birlikte örgüt tarafından Musul'da satıldı ve kendisini Abu Humam adlı Suriyeli bir IŞİD mensubu, 100 dolara satın aldı.

Genç kadın buradan Suriye'ye götürüldü ve İslam'a geçmeye, günde beş vakit namaz kılmaya ve Kuran'ı Arapça olarak ezberlemeye zorlandığını belirtti. Ta'lo, daha sonra bulunduğu yerde kaçmayı başardığını, 14 saat yürüyerek Sincar Dağı'na ulaştığını sonra da mülteci statüsüyle Almanya'ya geldiğini söyledi.

'DİLİM TUTULDU'

Ezidi kadın, Humam'ın Şubat ayında Stuttgart kentinde bir anda karşısına çıktığını belirtti: "Yüzüne dikkatlice bakınca donup kaldım. Bu, aynı korkunç sakal ve çirkin yüzüyle Abu Humam idi. Almanca konuşmaya başlayıp bana 'Sen Ashwaqsın değil mi?' diye sorduğunda dilim tutuldu. 'Ben Abu Humamım. Bir süre benimleydin. Hayatta olduğunu, kiminle yaşadığını ve ne yaptığını biliyorum' dedi."

Genç kadın bu karşılaşma ardından hemen kaçtığını, yaşadıklarını kardeşine, polise ve göçmenlik ofisine anlattığını belirtti.

Ta'lo'nun aktardığına göre polis CCTV görüntülerinden Humam'ın kimliğini tespit etmiş ancak adamın da ülkede mülteci statüsüyle bulunması nedeniyle hiçbir şey yapamayacaklarını söylemiş.

Haberde, Ta'lo'nun daha sonra Almanya'dan ayrıldığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne gelip babasıyla yaşamaya başladığı aktarıldı. Ta'lo "Hiçbir zaman Almanya'ya geri dönmeyeceğim" dedi.

Haberde birçok Ezidi kadın ve kız çocuğunun hala IŞİD'İn elinde bulunduğu, Ta'lo'nun kız kardeşinin de onların arasında yer aldığı, ayrıca beş erkek kardeşininse kayıp olduğu da aktarıldı.