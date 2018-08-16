Almanya'dan Türkiye hamlesi! Yeniden yürürlükte

Türkiye ekonomisine desteğini açıklayan Merkel'den bir jest daha geldi.

Almanya hükümeti yılın ilk yarısında Türkiye'ye yapılan ihracatı Hermes güvencesi altına aldı. Hermes kredileri Türk-Alman ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle sınırlandırılmıştı.

Almanya, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına rağmen 2018 yılının ilk yarısında bu ülkeye yapılan 832 milyon euroluk Alman malı ihracatına güvence verdi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Federal Ekonomi Bakanlığı yılın ilk altı ayında Türkiye'ye ihraç edilen 831 milyon 700 bin euro tutarındaki ürün ve hizmetlerin ihracat garantisi ile güvence altına alındığını açıkladı. Münferit ihracat işlemlerinin risk dağılımı açısından uygun bulunduğuna da açıklamada yer verildi.

Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından Almanya, geçen yıl eylül ayında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine yönelik Hermes kredilerine getirdiği üst sınırı 22 Temmuz'da kaldırdı. Kararla Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdiği 1.5 milyar euroluk üst sınırın süresini uzatılmadı.

KREDİLER 2017'DE SINIRLANDIRILMIŞTI

Almanya Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında Türkiye'ye yapılan Alman malların ihracatına sağlanan devlet teminatındaki üst sınırın kaldırıldığını duyurmuştu. Türkiye'ye yönelik Hermes kredileri, Alman vatandaşının Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklanması sonucu iki ülke arasında çıkan kriz nedeniyle 2017 yılında bir milyar 500 milyon euro ile sınırlandırılmıştı.

Hermes kredisi nedir?

Hermes kredileri Alman şirketlerinin Türkiye’ye yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alıyor. Ödemelerin aksaması durumunda doğacak zararı karşılıyor.