15 Ağustos 2018 23:05

Türkiye'den ABD'ye davet

Türkiye'den ABD'ye davet
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Çelik ve alüminyum vergisi) Bugün 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik."
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