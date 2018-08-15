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Gazete Manşetleri
15 Ağustos 2018 23:05
Türkiye'den ABD'ye davet
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Çelik ve alüminyum vergisi) Bugün 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütünde ABD'yi panele davet ettik."
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