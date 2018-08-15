Pence'den tehdit gibi açıklama: Türkiye test etmesin

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını istiyor. Türkiye Trump'ın kararlılığını test etmemeli"

ABD ile Türkiye arasındaki ‘rahip’ krizi devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’de tutulan rahip Andrew Brunson masum bir adam ve adalet onun serbest bırakılmasını gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump’ın hapiste tutulan Amerikan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için bulduğu çözümünü test etmemeli” dedi.

Pence ayrıca, “Başkan ve ben, rahip Brunson serbest kalıp ABD’deki ailesi, arkadaşları ve kilisesine dönünceye kadar sağlam duracağız. Her bir Amerikalı, tanrının inançlı adamı rahip Brunson ve karısı Noreen evlerine dönene kadar dua etmeli” ifadelerini kullandı.