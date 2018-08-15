ABD’den flaş Brunson açıklaması: Serbes bırakılsa bile...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson hakkında akşam saatlerinde açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, Türkiye’ye uygulanan yaptırımların rahip Brunson ve diğer diplomatik personelin serbest kalması durumunda kaldırılabileceğini ancak Türkiye’nin ABD’ye karşı getirdiği gümrük vergilerinin yanlış yönde verilmiş bir karar olduğunu açıkladı. Sanders ayrıca Türkiye’ye getirilen gümrük vergilerinin ulusal güvenlikle ilgili olmadığını söyledi.

ABD’nin Türkiye ile yaşadığı rahip krizi nedeniyle uygulanan gümrük vergileri iki katına çıkarılmıştı. Türkiye’de buna karşılık olarak bazı ABD mallarına ekstra vergi getirmişti.