Beşar Esad af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki silahlı çatışmalara katılan savaşçıların ve bazı vatandaşların affedilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Esad'ın af kararıyla ilgili açıklama yapan Suriye Şehircilik ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, " Af prosedürü, özel bir niteliğe sahip ve hakkında çeşitli nedenlerle arama kararı çıkarılanlar da dahil her bir Suriye vatandaşının silahlı çatışmalara katılma seviyesine göre değişiyor" dedi.

Bakan, Suriye'de barışın en kısa sürede tesis edilmesi için Esad'ın farklı kategorilerdeki vatandaşlara yönelik birkaç kararname imzaladığının altını çizdi.

Sputnik'in haberine göre, Mahluf, Suriye'ye dönen sığınmacılara askerlik hizmetlerini bir yıl süreyle tecil etme hakkı tanındığını da sözlerine ekledi.