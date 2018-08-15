ABD Savunma Bakanı'na 'deli köpek' benzetmesi

ABD Savunma Bakanı olarak ilk kez Latin Amerika'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Brezilya'yı ziyaret etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya hesabından, Mattis'in Güney Amerika ziyaretine ilişkin bir tweet atarak Mattis'e 'deli köpek' benzetmesinde bulundu.

Savunma Bakanı olarak ilk kez Latin Amerika'yı ziyaret eden Mattis, Brezilya'nın ardından Arjantin, Şili ve Kolombiya'yı ziyaret edecek.

Brezilya Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Mattis, Venezuela'daki ekonomik krizin çözümünün Brezilya tarafından yönetilmesinin gerekliliğini savundu. Mattis ayrıca "Brezilya ile savunma alanında ortaklığımızı artırmak istiyoruz" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya üzerinden "Biz ABD Savunma Bakanı James 'Deli Köpek' Mattis'in Güney Amerika'da ABD'nin menfaatlerini korumak için bulunmasını kınıyoruz. Bu menfaatlerin en önemlisi Latin Amerika ve Karayipler'de barış bölgesinde doğal kaynaklarımızın çalınması amacıyla kurulan Amerikan askeri üslerini reddediyoruz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.