İngiltere diken üstünde... Terör alarmı

18 ayda 2�terör saldırısına maruz kalan Londra diken üstünde. Polis, İngiltere'nin parlamentosunun önünde yaya ve bisikletlilere çarpan kişinin eylemini terör saldırısı olarak gördüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde ikisi Birmingham'da biri Nothingam'da üç adrese baskın yapıldı.

BBC'nin ismini açıklamadığı bir kaynak, saldırganın Birmingham bölgesinde yaşayan ve terörle mücadele ekiplerinin bildiği bir isim olduğunu söyledi.

29 yaşında başka bir ülkeden gelen ve İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen kişi dün Westminster Köprüsü üzerinde, aracıyla önce bazı bisiklet sürücülerinin ve yayaların arasına daldı, ardından Parlamento binasının bariyerlerine çarparak durmuştu. Olayda iki kişi yaralanmıştı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini duyurmuştu.

Saldırganın tek başına hareket ettiği ve otomobilde silah, patlayıcı ya da kimyasal maddeye rastlanmadığı bildirilmişti. Şüphelinin polis ya da istihbarat servisi tarafından aranan bir isim olmadığı da gelen bilgiler arasında. Tanıklar, sürücünün ters yönde bisikletçilerin ve yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdüğünü ifade etmişti.

Mart 2017’de, yine aynı bölge olan Westminster Köprüsü’nde kiralık bir aracı kullanan Halid Mesud isimli bir şahıs, aracı insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosu’nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Bu terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Mesud kullandığı araçtan çıkarak Parlamento’nun bahçesine girmiş, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri de Mesud’u vurarak etkisiz hale getirmişti.