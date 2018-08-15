KKTC 23 maddelik dolar ve önlem paketini açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis’te yaptığı açıklamada, birçok günlük tüketim ürününde Katma Değer Vergisi (KDV) değişikliğine gideceklerini söyledi.
Ömer Bilge'nin Hürriyet'teki haberine göre, alınan tedbirlerden dikkat çekenler şöyle:
ALKOL VE TÜTÜNE VERGİ ARTIŞI
- Belirli metrekarenin üzerinde havuzlu evler ile casino ve bahis şirketlerinden 6 aylığına ek vergi alınacak.
- Alkol ve tütünden alınan vergi artırılacak.
- Kiralarda kur sabitleyenlerden yüzde 10 yerine, yüzde 1 stopaj alınacak.
- Devletin dövizle kiraladığı yerlerde sabit kura geçilecek.
- Kredi kartıyla yapılan harcamalarda vergi iadesi getirilecek.
- Çalışan emeklilerden ek vergi alınacak.
- Çalışma izni ile Ada’da bulunanların eş ve çocuklarından ek vergi alınacak.
- Beyaz eşya, temizlik malzemeleri, restoran harcamalarında KDV indirimi yapılacak.