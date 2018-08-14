Flaş iddia: Trump Arap NATO’su kuracak!

Trump, İran'a uygulanan yaptırımlardan sonra İran'a karşı bir de Arap NATO'su kurmaya çalışıyor.

Askeri bir birlik olması düşünülen Arap NATO'sunda Sunni İslam inancında olan Arap ülkelerinin bulunacağı iddia ediliyor.

Reuters’de yer alan analize göre Trump ABD’si, İran’a karşı bir cephe oluşturacak, ‘Arap NATO’su olarak adlandırılan bir örgüt kurmayı planlıyor.

İran’ın Şii İslam düşüncesine karşı olan Sunni Araplar’dan oluşacak bu yapıda, Suudi Arabistan başta olmak üzere 5 körfez ülkesi, Ürdün ve Mısır’ın yer alması düşünülüyor. İttifakın İran’ın aksiyonlarına karşı ABD ve İsrail ile birlikte hareket etmek üzere kurulacağı iddia ediliyor.

NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

ARAP NATO’SU GERÇEKÇİ OLMAYABİLİR

Ancak Reuters’da yapılan aynı analizde, ABD’nin İran’a karşı askeri bir müdahalede kendi askerlerini kullanmak istememesi ve aynı zamanda Suudi Arabistan’ın İran’a askeri müdahale konusunda ABD askerlerinin ağır işi yapmalarını istemesi birliğin kurulabilmesi konusunda çıkmaz bir nokta yaratıyor.

Eğer ABD ve İsrail, İran’a askeri müdahalede öncü olmazsa analize göre Araplar’da İran’la girilen çatışmalara müdahil olmayacak. Bu temel anlaşmazlık Arap NATO’sunun kurulmasını gerçeklikten uzak bir iddia haline getiriyor.