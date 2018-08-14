Trump'tan yemin skandalı: İncil yerine...

ABD Başkanı, ekibindeki az sayıda siyahtan biriyken Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kovulan Omarosa Manigault Newman'ın yeni kitabındaki iddialarla bir kez daha zorda kaldı. 'Dengesiz' isimli kitaba göre Trump, başkanlık töreninde İncil'e değil de kendi yazdığı 'bestseller' olmuş İş Bitirme Sanatı'na el basarak yemin etmek istemiş.

Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkanlık töreninde İncil'e değil de kendi yazdığı 'bestseller' olmuş İş Bitirme Sanatı'na el basarak yemin etmek istediği.

Öneri yemin töreninden önce geldi

Buna göre yemin törenine günler kala Trump danışmanına ''Omarosa, İş Bitirme Sanatı'na el basarak yemin etsem ne düşünürdün'' diye sordu.

ABD Başkanı'nın yemin töreninde İncil'e el basması bir zorunluluk değil, ama Amerikan tarihi boyunca gelenek haline gelmiş durumda. O yüzden Trump'a bu geleneği niye devam ettirmek istemediğini soran Newman'ın aldığı yanıt şu olmuş:

''İş Bitirme Sanatı, en çok satan kitaplardan! Tüm zamanların en muhteşem iş kitabı. Ülke için muhteşem anlaşmaları nasıl yapacağımı gösteriyor. Düşün, el bassam, daha ne kadar çok nüsha satarım, hatta belki yemin töreni hatırası baskısı çıkarırım.''

Newman ise Trump'ı ''Geleneksel bir başkan olmayacağınızı biliyorum, ama bu çok delice bir fikir. Sakın bu fikrinizi başka birine daha açmayın'' diye tembihlemiş. Bunun üzerine ikisi gülüşmüş ve Trump Newman'ı sadece şaka yaptığına inandırmaya çalışmış.

Trump ile Beyaz Saray sözcüleri ise Omarosa Manigault Newman'ı kesinlikle güvenilmez biri olarak sunarak yalanlamaya çalışıyor.

Newman'ın 'zenci' sözünü kullanmakla ve bir keresinde gizli bir belgeyi ağzına atıp yutmakla da suçladığı Trump, kitapta bu iddialara kaynak gösterilen kişiliklerin hiç böyle tanıklıklar yapmadıklarına dair tweetlerini paylaştı.

ABD Başkanı şu tweetleri de attı:

''Mark Burnett beni arayıp dedi ki Kaçık ve Dengesiz Omarosa'nın yakıştırdığı gibi Çırak'ta o korkunç ve iğrenç sözü kullandığım hiçbir kayıt bulunmuyor. O bunların hepsini uydurmuş.''

''Geçmişte benim hakkımda dediklerine bakarsanız, gercek bir Sivil Haklar Şampiyonu gibi öylesine şahane ve güçlü şeyler söylemiş ki, ta ki kovuluna dek. Omarosa'nın medya nezdinde inandırıcılığı sıfırdır. O Beyaz Sray'dayken kimse müleket almak istemiyordu.''