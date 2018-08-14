14 Ağustos 2018 22:28

Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump çok öfkeli

Beyaz Saray'dan Brunson açıklaması: Trump çok öfkeli
Beyaz Saray, ev hapsinde bulunan rahip Brunson ile yeni bir açıklama yaptı.
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Beyaz Saray’dan biraz evvel yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Türkiye’nin Brunson’ı bırakmamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı’ belirtildi.

Açıklamada, "Trump Türkiye'ye çok öfkeli" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve tutuklu Amerikalılarla diplomatik misyon çalışanlarını serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Sanders, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmesine de değindi. Bolton'ın görüşmede Kılıç'a konuyla ilgili endişelerini anlattığını bildirdi.

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