14 Ağustos 2018 20:15

Çipras'tan Yunan askerleri hakkında açıklama

Çipras'tan Yunan askerleri hakkında açıklama
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Edirne'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinin serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.
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Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

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