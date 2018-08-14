Çipras'tan Yunan askerleri hakkında açıklama

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.