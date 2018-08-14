O ülkede pisuvarlar artık sokakta

Fransa'nın başkenti Paris'te, kırmızı renkte, dikdörtgen şeklinde saksıya benzer pisuvarlar sokaklara yerleştirildi.

"Uritrottoirs" adı verilen bu pisuvarların, " ekolojik ve kokusuz" olduğu belirtildi. İdrarın biriktiği kısımda kuru samanın bulunduğu ve su israfının önüne geçileceği ifade edildi.

Paris'te daha önce üç farklı noktaya yerleştirilen bu pisuvarların yerleri ve kullanımı tartışılıyor. Kimi vatandaşlar, halka açık, kalabalık yerlerde bulunmasından şikayetçi olurken kimileri ise pisuvarları kullanışlı ve sağlıklı buldu.