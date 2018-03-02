2 Mart 2018 18:35

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı
ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi.
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ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 1 kişi yaralandı, saldırgan ise aranıyor.

Michigan polisi, saldırganın 'silahlı olduğu düşünülen siyahi bir erkek' olduğunu ve bu şahsı aramaya devam ettiklerini bildirdi.

​Üniversitenin yaptığı sosyal medya paylaşımına göre güvenlik görevlileri, öğrencilerin ve kampüs personelinin güvenli bir yere sığınmalarını istedi.

​Üniversitede öğrenim gördüğünü söyleyen Noah Ridenour isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

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