ABD'de üniversiteye silahlı saldırı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Central Michigan Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi.

Edinilen ilk bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 1 kişi yaralandı, saldırgan ise aranıyor.

Michigan polisi, saldırganın 'silahlı olduğu düşünülen siyahi bir erkek' olduğunu ve bu şahsı aramaya devam ettiklerini bildirdi.

​Üniversitenin yaptığı sosyal medya paylaşımına göre güvenlik görevlileri, öğrencilerin ve kampüs personelinin güvenli bir yere sığınmalarını istedi.

​Üniversitede öğrenim gördüğünü söyleyen Noah Ridenour isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.