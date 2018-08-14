Almanya: Türkiye sorunları çözmek için...

ABD'nin Türkiye'den, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması talebinden yana görüş bildiren Maas, bunun sorunların çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ankara'nın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Brunson'ı serbest bırakma kararı alması gerektiğini söyleyen Maas, "Bu, şu anda mevcut ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmanın çözümü olurdu" dedi.

"Alman vatandaşları da serbest bırakılmalı"

Maas, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu olduğunu belirttiği Alman vatandaşların olduğunu da hatırlatarak, Ankara'nın sadece rahip Brunson için değil, tutuklu Alman vatandaşları için de bir çözüm sunmak için serbest bırakılmaları kararı alması gerektiğini söyledi. Maas, bu yönde bir karar almanın, Ankara'nın çıkarına olacağına dikkat çekti.

"Gelişmeler endişe verici"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin de görüş bildirdi. "Türkiye'deki gelişmeler bizde büyük bir endişeye yol açıyor" diyerek, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Alman Bakan "Bu nedenle şu anda Türkiye'de gördüklerimiz, gerçekten endişe verici" diye konuştu.