İtalya'da facia: Çok sayıda ölü var...

İtalya'nın Genoa kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü.

Ambulans servisi yetkilisi, olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi gönderildi.

İtalya'nın Cenova kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan medyası olayın, köprüdeki yapısal zayıflık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

1968 yılında inşa edilen ve Avrupa'nın ilk çelik halatlı köprüsü olma özelliğini taşıyan köprünün çökmesinin ardından, çok sayıda aracın enkaz altında kaldığı öğrenildi.