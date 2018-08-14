Türkiye'nin yüzünü döndüğü Çin'den Müslümanlara baskı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'yeni müttefikler' olarak işaretlediği ülkelerden Çin'den hemen her gün Müslüman Uygurlar'a yönelik baskı haberleri geliyor.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir milyondan fazla Müslüman Uygur'un zorla siyasi toplama kamplarında tutulduğu ve kötü muameleye maruz kaldığını duyururken, Çin bu iddiaları reddediyor.

Amerika'nın Sesi'ndeki habere göre, BM yetkilileri 2.2 milyon Uygur'un siyasi kamplarda günlük eğitimden geçirildiklerini belirtiyor ve tutuklu olmayan bu Uygurların 'zorunlu eğitimin' ardından evlerine dönmelerine izin verildiğine dikkat çekiyor.

BM yetkilileri, Müslüman Uygurların, 'yeniden eğitilmek ve telkin edilmek' üzere toplama kamplarına yerleştirildiklerini, bu konuda ellerinde güvenilir raporlar olduğunu vurguluyor.

Çin’deki etnik ayrımcılığın tartışıldığı BM İnsan Hakları Paneli’nde konuşan uzmanlar ellerindeki “güvenilir raporlar” doğrultusunda büyük ölçüde Müslüman olan ve Çinliler’den farklı olarak Türk kültürüne sahip olan 1,1 milyon Uygur’un bu gizli kamplarda tutulduğunu aktarıyorlar.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Başkan Yardımcısı Gay McDougall, panelde yaptığı konuşmada Çin’de Müslüman azınlık olan Uygurlu’nun bir milyondan fazlasının beyinlerini yıkama amacıyla tutuldukları toplama kamplarında olduğuyla ilgili ellerinde sağlam kaynaklardan gelen raporlar olduğunu öne sürse de, Çin iddiaları reddediyor.

Çin hükümeti bugün yaptığı açıklamada McDougall’ın iddialarını kabul etmedi. Çin Komünist Partisi Yetkilileri tüm vatandaşlara eşit davranıldığını savundu ve yetkililer bazı kişilerin aşırılar tarafından kandırıldığı, bu vatandaşların yeniden eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Bir milyondan fazla etnik Uygur’un, Sincan'daki siyasi eğitim kamplarına yerleştirildiği iddiaları sonrasında Pekin'in batı bölgesinde güvenlik önlemlerini arttırdığı kaydedildi.