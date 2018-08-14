İsveç'in çeşitli kentlerinde 97 araç kundaklandı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Göteborg kentinin Frölunda ve Hjallbo bölgelerinde 80, başkent Stockholm'ün Skarhalmen bölgesinde 7, Uppsala kentinde 6, Malmö ve Helsingborg'da ise 2'şer araç kundaklandı.

SVT'ye konuşan Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nden Claes Dahlström, kundaklama olayları nedeniyle çok sayıda polis ve itfaiye aracının sevk edildiğini söyledi.

Araçların yüzü maskeli gençler tarafından kundaklandığını belirten Dahlström, araçların yanlarında taşlar ve patlamaya hazır maytap bulduklarını ifade etti.

Dahlström, olayda kimsenin yaralanmadığını ve saldırganları yakalamak için operasyon başlattıklarını kaydetti.

BAŞBAKAN LÖFVEN: NE HALT EDİYORSUNUZ?

9 Eylül'de gerçekleşecek seçimlerden önce İsveç radyosuna mülakat veren Başbakan Stefan Löfven olaylara tepki gösterdi ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

"Gerçekten çok sinirlendim" diyen Löfven, saldırganlara seslenip "Ne halt ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi ve "Çok koordineli görünüyor, neredeyse askeri operasyona benziyor" dedi. Löfven, ''Kendi geleceğinizi yaktınız. Ailenizin geleceğini yaktınız, bütün komşuların geleceğini yaktınız. Halkın buna tepki göstermesi lazım ve bu tür olaylara izin vermemesi lazım'' ifadelerini kullandı.