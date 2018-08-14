Trump eleştirildi: Dünya liderlerini aramayı durdurmalı!

Politico'nun raporuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, yabancı liderleri gece aradığı için "itici" bir durum oluştuğunu belirtti.

"ABD Başkanı Donald Trump kendini dışişleri konusunda uzman stratejist olarak görüyor fakat "zaman dilimi" konusunda hiç uzman değil" değil diyen Beyaz Saray görevlilerinin düzenli olarak Trump'a saat farkını hatırlattıklarını, yabancı liderlerin uyuyabileceğini ya da müsait olamayabileceklerini söyledikleri ifade edildi.

"Zaman dilimine" aldırış etmeyen Trump'ın "itici" bir telefon girişimi de Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye oldu. Washington'da öğle saatleri olduğu için Abe'yi arayan Trump, Japonya Başbakanı Abe ile görüşemedi çünkü kendisi uyuyordu.

Beyaz Saray görevlilerinden biri: "Trump istediği kişiyi, istediği zaman arar. Bu yönü onu "itici" yapıyor. O, karşı tarafta saat kaç, kimi arıyor pek düşünmez." şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders'in Politico'ya yaptığı açıklamada, yabancı liderlerin Trump'ın onlarla gece gündüz demeden konuşmak istemesinden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Sanders, arama çağrısı karşıya ulaştıktan sonra hemen iletişime geçme konusunda çok net olan Trump'ın da geceleri yabancı liderlerle telefonda konuştuğunu söyledi.

Raporun ileri sürdüğüne göre, Trump "diplomatik gelenekler" konusunu da pek dikkate almıyor.

Donald Trump'ın bir diğer tuhaf özelliği olarak da zayıf dünya coğrafyası bilgisi ileri sürüldü. Bir defasında Nepal için "göğüs", Bhutan için espirili bir şekilde "düğme" benzetmelerini yapmıştı.

İsmi verilmeyen bir kaynak ise Trump'ın bu ülkeleri bilmediğini hepsini Hindistan'ın bir parçası olarak düşündüğünü söyledi.