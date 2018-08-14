İngiltere'de alarm verildi!

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bir araç parlamento binasının bariyerlerine çarptı. Scotland Yard güvenlik güçleri sürücünün tutuklandığını ve bazı yayalarının yaralandığını söyledi.

Parlamento Meydanı, Millbank ve Victoria Tower Gardens çevresindeki caddeler polis kordonu altına alınırken, alanda çok sayıda silahlı polis görevlisi bulunuyor. Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 07:37’de araç Parlamento binasının dışındaki bariyerlere çarptı. Parlamento binasının etrafı çelik ve betondan inşa edilmiş güvenlik bariyerleriyle çevrili.

Hiçbir yaralının hayati bir tehlikesi olmadığını belirten güvenlik güçlerine göre olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz belirlenmedi. Basın mensupları ve olay yerine yaklaşmaya çalışan kişiler Terör Eylemi polis şeridi olarak da bilinen mavi şeritle çevrili alanın dışına çıkartıldı. Londra toplu taşıma otoritesi Transport for London, Westminister tren istasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldığını, sadece hatlar arası aktarmalarda kullanılabileceğini söyledi.